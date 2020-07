Adam Levine, la fine di un sex symbol? (Di venerdì 24 luglio 2020) Era un sex symbol, «l’uomo più sexy del mondo», tuonava People nel 2013, incoronando Adam Levine bello tra i belli. Allora, il frontman dei Maroon 5 esibiva, tronfio, i propri tatuaggi. La barba era corta, sfatta e disordinata come quella di chi non è rincasato per la notte. Canottiere bianche, vagamente slabbrate, incorniciavano i bicipiti del cantante, deciso, o così pareva, a scrollarsi di dosso l’immagine del buono. Adam Levine, che nel 2013 – dopo inizi turbolenti – dichiarava al mondo l’amore per Behati Prinsloo, aveva cominciato in sordina, con l’apparenza composta del ragazzo della porta accanto. Poi, qualcosa nella mente dell’artista è cambiato, e Levine, di tatuaggio in tatuaggio, si è cucito addosso una nuova identità, un’immagine inedita che sapesse assicurargli il favore e il fervore del pubblico femminile. E, per quanto artificiosa sia stata, l’evoluzione è riuscita. https://www.youtube.com/watch?v=7ghhRHRP6t4 Leggi su vanityfair

