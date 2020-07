Acque più trasparenti dopo il lockdown (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug. - (Adnkronos) - Che dopo il lockdown i nostri mari fossero più limpidi e puliti, c'era da aspettarselo. Ora arriva la conferma ufficiale, quella del monitoraggio straordinario effettuato dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. A partire dal mese di aprile, su richiesta del ministero dell'Ambiente, è stata avviata una campagna di analisi in mare (oltre quelle ordinarie) condotta in 457 stazioni di prelievo lungo tutto l'arco costiero nazionale, scelte tra quelle che presentavano dati storici confrontabili con quelli 2020. Elemento comune a diverse regioni è la particolare trasparenza del mare, con valori superiori alle medie stagionali. In alcuni tratti del ponente ligure la visibilità della colonna d'acqua arriva fino a 15 metri di ... Leggi su iltempo

