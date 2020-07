Yakuza: Like A Dragon per Xbox Series X, trapela la data di uscita del gioco che potrebbe coincidere con il lancio della console (Di giovedì 23 luglio 2020) Xbox Series X potrebbe essere lanciata il 13 novembre o poco dopo, secondo un nuovo elenco apparso su Microsoft Store per Yakuza: Like A Dragon.La notizia è stata condivisa e individuata dall'utente Twitter Nibel dopo il nuovo trailer in lingua inglese per il gioco, anche se Sega al momento non ha confermato nulla.Quindi, come si collega questo alla data di lancio di Xbox Series X? Un post di Xbox Wire ha già confermato che Yakuza 7 sarà un gioco "Day One" per la console next-gen. Questo significa che l'uscita del gioco e della console ... Leggi su eurogamer

