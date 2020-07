Videogiochi e violenza: l'ennesimo studio smentisce la correlazione (Di giovedì 23 luglio 2020) Secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori della Massey University of New Zealand, i Videogiochi non sono responsabili di violenza o aggressività. Lo studio, condotto da Aaron Drummond, ha analizzato oltre 21.000 giovani in tutto il mondo e ha esaminato i dati precedenti riguardanti il ​​legame tra comportamento violento e Videogiochi.Il nuovo rapporto, pubblicato mercoledì sulla rivista Royal Society Open Science, ha rivelato che, sebbene ci sia una piccola correlazione tra Videogiochi violenti e aggressività, risulta comunque essere irrilevante. "Pertanto, la ricerca attuale non è in grado di sostenere l'ipotesi che i Videogiochi violenti abbiano un significativo impatto predittivo a lungo termine ... Leggi su eurogamer

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: I #Videogiochi generano violenza? L'ultimo studio smentisce la correlazione. - Eurogamer_it : I #Videogiochi generano violenza? L'ultimo studio smentisce la correlazione. - IdaFava : @simonaol87 @PBerizzi @repubblica Non è solo una mia idea peregrina; studi psicologici evidenziano l'incapacità dei… - mavih_ : I videogiochi causano la violenza, ma con le serie televisive. -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi violenza No, i videogiochi violenti non generano violenza PcProfessionale.it Undertale e la libertà del videogamer: perché le nostre scelte pesano sul gioco

Il videogioco, in effetti, non si ferma mai al gioco ... L’intervallo di possibilità narrative corre da un estremo di pacifismo fino a un massimo di violenza. Anche la difficoltà varia in base alla ...

Giuseppina Rando. Movide selvagge del “bel paese”

Si leggono con disappunto e raccapriccio i recenti fatti di cronaca legati alla violenza rissosa e dilagante nel mondo ... bande di balordi ogni weekend “calano” su Trastevere e, fra i tanti giochi ...

Il videogioco, in effetti, non si ferma mai al gioco ... L’intervallo di possibilità narrative corre da un estremo di pacifismo fino a un massimo di violenza. Anche la difficoltà varia in base alla ...Si leggono con disappunto e raccapriccio i recenti fatti di cronaca legati alla violenza rissosa e dilagante nel mondo ... bande di balordi ogni weekend “calano” su Trastevere e, fra i tanti giochi ...