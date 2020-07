Via libera ai saldi anticipati in Piemonte (Di giovedì 23 luglio 2020) Via libera in Piemonte ai saldi dal 25 luglio, per 8 settimane anche non continuative. Lo stabilisce la delibera n.1-1702, approvata oggi dalla Giunta regionale, che anticipa così l’inizio delle vendite di fine stagione rispetto alla data, precedentemente fissata, del 1° agosto. “Siamo giunti a questa ultima soluzione – spiega Vittoria Poggio, assessore al Commercio – di concerto con le associazioni di categoria regionali e con il mondo del commercio, dopo esserci adeguati alla decisione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 7 maggio, la quale ha rimesso alla valutazione delle singole Regioni l’eventuale anticipo rispetto la data già stabilita del 1° agosto, in relazione alla critica situazione ... Leggi su nuovasocieta

