Valentina Vignali dimagritissima: “Ho perso 15 kg, li avevo accumulati in 2 mesi” [FOTO] (Di giovedì 23 luglio 2020) Classe 1991 Valentina Vignali è una famosa cestista e influencer italiana. Parallelamente all’attività di cestista, Valentina insegue l’altra sua passione: entrare nel mondo dello spettacolo. L’abbiamo vista come concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello. Durante il reality Valentina aveva preso qualche chilo ed una volta fuori dal programma ha iniziato a seguire un regime alimentare sano e allenamenti costanti e quei chili in più sono velocemente scomparsi. Valentina Vignali irriconoscibile: “Ho perso 15 kg, li avevo accumulati in 2 mesi” FOTO Con oltre 2 milioni di follower, Valentina Vignali è una delle ... Leggi su velvetgossip

Classe 1991 Valentina Vignali è una famosa cestista e influencer italiana. Parallelamente all'attività di cestista, Valentina insegue l'altra sua passione: entrare nel mondo dello spettacolo.

