Vaccini per l'infanzia, resta l'obbligo. Ma solo perché mancano i dati per decidere (Di giovedì 23 luglio 2020) Morbillo, rosolia, parotite e varicella furono resi obbligatori dalla legge Lorenzin nel 2017. Oggi il ministero avrebbe la facoltà di rivedere quella scelta. Ma l'anagrafe vaccinale è completa solo a metà e mancano dati sufficienti sulla copertura. L'epidemiologo Demicheli:... Leggi su repubblica

stelle_lune : RT @Ramst3: IL GOVERNO STA PER VARARE UNA NORMA CHE IMPEDISCE AI SINDACI DEI COMUNI DI IMPEDIRE L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE #5G! IL REGIME È… - Nonnepossopi1 : @patrikscaria62 Fanno parte delle milizie...sono pagati per fare questo e altro....li anno arrivare qui apposta per… - HeideVecchio : RT @Valerio_Brinato: @sono_farmaci Mia madre insegnante elementari in pensione ha dato da 2 giorni disponibilità per l'insegnamento parenta… - DanielaColi2 : La Cina darà un prestito di $ 1 miliardo per l'accesso ai vaccini in America Latina ( Japan Times) -