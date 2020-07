Unai Emery è il nuovo allenatore del Villarreal (Di giovedì 23 luglio 2020) Unai Emery riparte dal Villarreal. Il club spagnolo ha annunciato il nuovo allenatore sui propri canali ufficiali, rendendo nota anche la durata del contratto che scadrà nel 2023. Di seguito il comunicato della società. Il Villarreal ha raggiunto un accordo con Unai Emery affinché il tecnico basco diriga la squadra per le prossime tre stagioni. L’allenatore sarà presentato lunedì alle 12:30. Il Villarreal ha chiuso al quinto posto in Liga, conquistando dunque il diritto di partecipare alla prossima Europa League. Emery torna in Spagna dopo l’esperienza al Siviglia conclusa nel 2016. Poi due anni al Paris Saint-Germain e una stagione e mezzo ... Leggi su ilnapolista

