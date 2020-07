Udinese Juventus, scatta il “Sarri out”: i tifosi vogliono esonero (Di giovedì 23 luglio 2020) Udinese Juventus – Non ha fatto piacere la sconfitta rimediata dalla squadra di Maurizio Sarri contro i friulani. Un 2-1 maturato nel recupero che ha fatto scattare l’ira dei tifosi che pretendono l’esonero del tecnico toscano. Sui social è scoppiata la bufera e, nonostante le parole rassicuranti del d.s Fabio Paratici, la situazione resta molto delicata. Ai bianconeri bastano soltanto tre punti ma la vera preoccupazione è per la Champions League che ripartirà ad agosto. Udinese Juventus: i tifosi contro Sarri E’ ufficialmente scattato il “Sarri Out” e sui social impazzano commenti che attaccano duramente l’operato dell’ex Chelsea. Leggi anche:Pagelle ... Leggi su juvedipendenza

Udinese_1896 : #UdineseJuventus 2-1 E' FINITAAAA: UDINESE BATTE JUVENTUS 2-1!!! #ForzaUdinese ???? - juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - SkySport : UDINESE – JUVENTUS 2-1 Risultato finale ? ? #DeLigt (42’) ? #Nestorovski (52’) ? #Fofana (90+2’) ? #SerieA – 35^ gi… - DemersonSouza4 : RT @juventusfc: KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve LIVE M… - sportli26181512 : Gotti dopo Udinese-Juventus: 'Vittoria della pazienza. Meritavamo una classifica diversa': L'allenatore bianconero… -