Udinese-Juventus, Gotti: "Non mi aspettavo questa vittoria. Meritavamo una classifica diversa" (Di giovedì 23 luglio 2020) L'Udinese rimanda la festa scudetto della Juventus.vittoria in rimonta per la compagine friulana che, grazie alle reti di Nestorovski e Fofana, portano a casa i tre punti ai danni dei bianconeri guidati da Maurizio Sarri. Luca Gotti, tecnico delle zebrette, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Non mi aspettavo di vincere, la cosa più bella è che i ragazzi hanno fatto di tutto per farcela: era difficile immaginarselo tra assenze e stanchezza. Si sono aggregati anche chi era acciaccato, ce la siamo guadagnato completamente. Quando giochi contro la Juve, fai ciò che ti viene concesso dagli avversari: ci sono momenti in cui schiaccia e devi fare incudine, altri invece in cui puoi fare martello.

