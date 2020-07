Tomaso Montanari: «La Ferragni doveva essere testimonial di Botticelli, non il contrario» (Di giovedì 23 luglio 2020) Negli ultimi giorni si è parlato molto di Chiara Ferragni agli Uffizi. Alcuni si sono scagliati – senza alcun motivo – contro l’influencer, altri contro la direzione delle Gallerie fiorentine per quella scelta. Polemiche che, quando c’è di mezzo il nome della 33enne, portano sempre a divisioni tra chi attacca a prescindere e chi tenta di difenderla. Oggi lo storico dell’Arte Tomaso Montanari ha dato un suo punto di vista sulla faccenda ad Agorà, su Rai 3. LEGGI ANCHE > Il direttore degli Uffizi: «Dispiace per quelli che volevano insegnarci tutto, dopo Chiara Ferragni +27% di visitatori giovani» «Il problema non è la Ferragni – ha detto Montanari in collegamento -. Il problema sono gli Uffizi. La ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Tomaso #Montanari, ospite di #agorarai, ha sottolineato quali siano stati gli errori 'comunicativi' nella scelta de… - vincenzo_trione : RT @robecuom: di Vincenzo Trione e Tomaso Montanari che spiegano bene come funziona male da noi ( e come potrebbe invece funzionare ) un si… - Rossana50188157 : RT @_MicroMega_: OGGI alle 18 e 30 Daniele Nalbone intervista Filippo Celata e Tomaso Montanari, due tra le firme del nuovo numero di Micro… - tomasomontanari : RT @_MicroMega_: OGGI alle 18 e 30 Daniele Nalbone intervista Filippo Celata e Tomaso Montanari, due tra le firme del nuovo numero di Micro… - _MicroMega_ : OGGI alle 18 e 30 Daniele Nalbone intervista Filippo Celata e Tomaso Montanari, due tra le firme del nuovo numero d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso Montanari Statue, Tomaso Montanari: "La memoria può essere conservata nei musei, contestualizzata" La7 L'operazione Conte e l'umorismo sull'Italexit

Maggioranza e qualche pezzetto in più della maggioranza ben stretti attorno al governo e al presidente del Consiglio nel felice momento di rendiconto su un'operazione di successo. Lo ripetiamo, a vant ...

Sgarbi difende la Ferragni: "Invita al museo, mica a drogarsi"

Il critico d’arte e deputato di Forza Italia, Vittorio Sgarbi, è intervenuto sulla questione che ha visto protagonista Chiara Ferragni, scelta come testimonial da alcuni musei italiani (tra cui gli Uf ...

Maggioranza e qualche pezzetto in più della maggioranza ben stretti attorno al governo e al presidente del Consiglio nel felice momento di rendiconto su un'operazione di successo. Lo ripetiamo, a vant ...Il critico d’arte e deputato di Forza Italia, Vittorio Sgarbi, è intervenuto sulla questione che ha visto protagonista Chiara Ferragni, scelta come testimonial da alcuni musei italiani (tra cui gli Uf ...