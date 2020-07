Temptation Island spoiler quarta puntata, Lorenzo perde il controllo, il web esplode: “Ha davvero esagerato” (VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Questa sera, giovedì 23 luglio, andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island e gli spoiler sono molto interessanti. Dopo la diffusione della clip in cui si vede Antonella Elia stare male dopo un filmato di Pietro, è pervenuto anche un altro VIDEO. Sul profilo Instagram della trasmissione, infatti, è apparsa un’altra anticipazione che riguarda Lorenzo e Manila. L’ex calciatore ha visto qualcosa di inaspettato sulla sua donna al punto da avere una reazione spropositata. Il web non ha potuto fare a meno di intervenire. Lorenzo perde le staffe nella quarta puntata di Temptation Island Lorenzo Amoruso è ... Leggi su kontrokultura

