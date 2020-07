SPOOFING, COME TI RAPINO UNA BANCA CON IL CELLULARE (Di giovedì 23 luglio 2020) Quante volte abbiamo visto in televisione o al cinema scene in cui banditi con un cappuccio in testa o con il viso coperto da una mascherina (era prima del Covid) e la pistola in pugno entravano nella BANCA di turno gridando "Questa è una rapina!". Il nostro mondo completamente digitalizzato sta creando un problema per sceneggiatori e Registi. Non vedremo mai più gli assalti alla diligenza stile film Western o colpi elaborati COME nei blockbuster a la Fast n Furious.Le rapine in banche non saranno più fatte, anzi, non vengono più fatte con la pistola in pugno, passamontagna e la macchina accesa fuori con il palo che controlla la strada, pronto per una fuga rocambolesca. Cosa è successo, abbiamo completamente debellato il crimine? Purtroppo no, ma grazie alle ultime tecniche di Criminal Hacking, presto i classici ... Leggi su panorama

