Siria | riaperta la cattedrale cristiana di Sant’Elia chiusa nel 2013

Una bella notizia restituisce il sorriso alla sparuta comunita cristiana in Siria. Dopo anni di chiusura per un attentato, riapre la cattedrale di Sant'Elia.

Una bella notizia restituisce il sorriso alla sparuta comunita cristiana in Siria. Dopo anni di chiusura per un attentato, riapre la cattedrale di Sant’Elia. In Siria cattedrale Sant’Elia chiusa nel 2 ...

Aleppo, riaperta la cattedrale di Sant’Elia

Dopo lunghi lavori di riparazione, il 20 luglio è stata ufficialmente riaperta e dedicata nuovamente la cattedrale maronita di Sant’Elia ad Aleppo, in Siria, gravemente danneggiata durante la guerra.

Dopo lunghi lavori di riparazione, il 20 luglio è stata ufficialmente riaperta e dedicata nuovamente la cattedrale maronita di Sant'Elia ad Aleppo, in Siria, gravemente danneggiata durante la guerra.