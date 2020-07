Sarcasmo sui morti Covid, De Luca si scusi col Nord (Di venerdì 24 luglio 2020) Da macchietta a provocatore. Da caricatura a sciacallo. Vincenzo De Luca non è uno sceriffo, ma un avvoltoio che si avventa sui cadaveri della Lombardia per una specie di macabro-federalismo che gli serve a sventolare la bandiera campana – infangandola – per la campagna elettorale. Solo così si può spiegare la sua ultima uscita. La sua affermazione sulla tragedia che ha colpito il Nord col coronavirus ha suscitato fortissima indignazione. Ed è stata accolta dal silenzio imbarazzatissimo della sua coalizione, che davvero non ha argomenti per difendere il discusso personaggio che governa la Campania. Perché non si può arrivare ad un livello davvero così basso. Denota totale mancanza di umanità il governatore uscente della Campania: «Quando noi chiudevamo altrove si facevano ... Leggi su iltempo

dariamorgendof : D3 LUC4 che fa sarcasmo sui morti di Milano, prima ero una tua bimba, ora sei un personaggetto che scherza su trage… - Angelacherubi12 : ricordatevi buonisti che ora fate il sarcasmo sui carabinieri. che in Italia ci sono più di 10.000 carabinieri o… - GustavoMichele6 : @UIconoclasta Che Libero s'impegni molto non ci sono dubbi. ???? A volte per fortuna con un sarcasmo e una sfacciatag… - andrea_cairo : @alby61 @CarloCalenda Nessuna ironia e nessun sarcasmo. Semplice constatazione statistica su chi si professa renzia… - RadioSavana : @daniele19921 Offese no, parole dure misto sarcasmo si, ma comprendiamo il tuo punto di vista. Comunque il concetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarcasmo sui Sarcasmo sui morti Covid, De Luca si scusi col Nord Il Tempo Un pizzico di sano sarcasmo sul tormentone della movida

Quello che la scrittrice spezzina Susanna Raule (nella foto) proporrà per la nostra rubrica ‘Racconti d’autore’, domani e sabato, sarà un inedito che approfondisce il tema della movida. "Le persone ch ...

Andrea Iannone pubblica una canzone di Irama e fa impazzire il web

Ovviamente il tutto non è passato inosservato agli occhi di chi segue lo sportivo e il cantante. Non è mancata, come di consueto, la reazione da parte del web, che è impazzito commentando con sarcasmo ...

Quello che la scrittrice spezzina Susanna Raule (nella foto) proporrà per la nostra rubrica ‘Racconti d’autore’, domani e sabato, sarà un inedito che approfondisce il tema della movida. "Le persone ch ...Ovviamente il tutto non è passato inosservato agli occhi di chi segue lo sportivo e il cantante. Non è mancata, come di consueto, la reazione da parte del web, che è impazzito commentando con sarcasmo ...