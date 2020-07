Rumenigge: “Vogliamo avere Alaba per la Champions, stiamo parlando col suo agente” (Di giovedì 23 luglio 2020) Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato anche di David Alaba nel corso della conferenza stampa odierna, nella quale è stato presentato Sanè. Ecco le sue parole: “Salihamidzic sta discutendo con l’agente di David, ma non abbiamo ancora raggiunto un accordo. L’intenzione è di avere a disposizione sia lui che Thiago Alcantara per le rimanenti partite della Champions League”. FOTO: Tonline.de L'articolo Rumenigge: “Vogliamo avere Alaba per la Champions, stiamo parlando col suo agente” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

