Roma, frontale auto-compattatore di rifiuti sulla Tiburtina: morto un uomo di 58 anni (Di giovedì 23 luglio 2020) Incidente mortale nella notte in via Tiburtina all'altezza del civico 1331, a Roma . Sul posto la polizia locale del Gruppo Casilino. L'incidente è avvenuto tra un mezzo pesante, un compattatore di ... Leggi su leggo

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Roma, scontro frontale nella notte: un morto - leggoit : Roma, frontale auto-compattatore di rifiuti sulla Tiburtina: morto un uomo di 58 anni - SkyTG24 : #Roma, scontro frontale nella notte: un morto - AnsaRomaLazio : Scontro frontale nella notte a Roma, un morto. Tra un'auto e un mezzo pesante #ANSA - stelle_lune : RT @sambuccoa: @virginiaraggi Sei senza vergogna,un perenne insulto al buon gusto ed all'intelligenza di chi ha ancora in uso il lobo front… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma frontale

Agenzia ANSA

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo, e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale ... A causa del violento scontro ...Incidente mortale nella notte in via Tiburtina all'altezza del civico 1331, a Roma. Sul posto la polizia locale del Gruppo Casilino. L'incidente è avvenuto tra un mezzo pesante, un compattatore di rif ...