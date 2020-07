Rivolta di Reggio Calabria, 50 anni dopo le barricate della memoria (Di giovedì 23 luglio 2020) Quante volte, nel corso degli anni, quella immagine di Reggio Calabria è emersa prepotente dalle nebbie della memoria. Corso Garibaldi deserto, avvolto in un silenzio irreale, il sentore lontano, acre, del fumo che si avvolge lento, nel caldo crudele del primo pomeriggio.Siamo scesi insieme, da via XXIV Maggio: zia Elena, la più coraggiosa, la “pasionaria” della famiglia, ha accolto finalmente le insistenti richieste di quel bambino che compirà dieci anni tra poco, di vedere “i carri armati a Reggio”. Così percorriamo gli ultimi metri di corsa, con il cuore che batte forte e la mano del bambino che ero allora che stringe ancora più forte la sua. Sono gli ultimi metri, poi svoltato l’angolo ... Leggi su huffingtonpost

La guardo di nascosto mentre osserva intensa il Corso invaso dal fumo, è rossa in viso, eccitata dall'orgoglio della gente di Reggio che vuole, che "ama" quella rivolta. Suona come una fucilata nella ...