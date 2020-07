Rai Fiction: ci sarà da ridere (Di giovedì 23 luglio 2020) Fabrizio Salini Quale futuro attende Rai Fiction dopo l’inattesa uscita di scena di Eleonora Andreatta? L’ex direttrice, che è approdata a Netflix in qualità di vice presidente delle serie originali italiane, lascia un’eredità pesante, fatta di successi e titoli entrati di diritto nella storia della TV dell’ultimo decennio. “Mi rincresce davvero aver perso una grande professionista come Tinny Andreatta, che ringrazio per quanto ha fatto per la Rai e alla quale faccio i migliori auguri” sono le parole con le quali l’AD Rai Fabrizio Salini – a RadioCorriereTv – ‘congeda’ la Andreatta, subentrandole ad interim alla direzione di Rai Fiction. Il futuro, dunque, almeno quello prossimo, è nelle sue mani; anzi, in quelle di giovani autori ai quali ha intenzione di ... Leggi su davidemaggio

Raiofficialnews : #Fiction: le novità #Rai della stagione 2020/2021. #PalinsestiRai @RaiUno, @RaiDue, @RaiTre, @RaiPlay - fabiofabbretti : #RaiFiction: ci sarà da ridere - bembureda : @azael Sceneggiatura già pronta per una fiction Rai - cidivideunmuro : Ma quanto sono belle le fiction RAI le amo - Bruna71034516 : @pettegoladig @trash_italiano Io non sono giovane ma lo seguivo se non c erano fiction su Rai 1 per fortuna ho Sky e non mi piace Diaco! !! -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Fiction La fiction di ieri e di oggi su RaiPlay RAI - Radiotelevisione Italiana Bianca Guaccero raddoppia: Detto Fatto 2020/21 e una novità su Rai1?

Bianca Guaccero protagonista di una fiction su Rai1 dopo Detto Fatto ... La scorsa settimana sono stati presentati ufficialmente i palinsesti Rai 2020/2021. E in questa occasione è stato annunciato ...

Rai, pronto il walzer dei conduttori al TG1 (e non solo). Tutte le novità

Come anticipato nelle scorse settimane da Affari Italiani le perdite Rai per l'anno prossimo saranno dolorosissime ed è lo stesso amministratore delegato Fabrizio Salini ad ammetterlo lanciando un ver ...

Bianca Guaccero protagonista di una fiction su Rai1 dopo Detto Fatto ... La scorsa settimana sono stati presentati ufficialmente i palinsesti Rai 2020/2021. E in questa occasione è stato annunciato ...Come anticipato nelle scorse settimane da Affari Italiani le perdite Rai per l'anno prossimo saranno dolorosissime ed è lo stesso amministratore delegato Fabrizio Salini ad ammetterlo lanciando un ver ...