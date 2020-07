Piacenza, nella caserma degli orrori un giovane carabiniere si oppone (Di giovedì 23 luglio 2020) Federico Garau  La caserma degli orrori: "Come Gomorra"Il ragazzo esprime tutte le sue perplessità al padre, un ex carabiniere in pensione. Domani partiranno gli interrogatori di garanzia di sei carabinieri arrestati Continuano a far discutere i gravissimi episodi che hanno portato al sequestro della caserma di Piacenza Levante, a causa dei quali dieci carabinieri risultano indagati a vario titolo per la loro condotta illecita, eppure tra di essi c'era una "mosca bianca", un giovane restio ad accettare il "modus operandi" dei colleghi. Le indagini, condotte dalla locale procura della Repubblica, e supportate da oltre 900 pagine di intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno accertato una serie di crimini compiuti almeno a partire ... Leggi su ilgiornale

