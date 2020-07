Parcheggiatori abusivi, chiesto il processo per 49 persone (Di giovedì 23 luglio 2020) La procura di Firenze ha chiesto il processo per 49 persone, tra cui anche alcuni dipendenti del Comune di Firenze, nell'ambito dell' inchiesta sui Parcheggiatori abusivi e su presunte cancellazioni ... Leggi su lanazione

Firenze, 23 luglio 2020 - La procura di Firenze ha chiesto il processo per 49 persone, tra cui anche alcuni dipendenti del Comune di Firenze, nell'ambito dell'inchiesta sui parcheggiatori abusivi e su ...

