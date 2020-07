Milan, Gazidis su Ibrahimovic: «Le scelte si fanno in due» (Di giovedì 23 luglio 2020) Ivan Gazidis, dirigente del Milan, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera del futuro di Zlatan Ibrahimovic. «Preferirei non parlare di un singolo giocatore, perché ci sono diverse situazioni come la sua. Dovremo decidere in fretta ma certe scelte comunque si fanno in due. Non c’è un Gazidis contro uno o contro l’altro. Le scelte sono del gruppo di lavoro e non solo mie». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

