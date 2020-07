Liverpool campione, festa e complimenti speciali di Lampard a Mané (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Liverpool fa festa e riceve la Coppa che spetta ai Campioni d'Inghilterra. Serata memorabile per i Reds che hanno festeggiato sul campo dopo il successo per 5-2 contro il Chelsea. Al termine della gara anche il manager dei blues Frank Lampard ha mostrato il proprio fair play congratulandosi con i giocatori. Mané ha voluto registrare tutto con qualche secondo di filmato da ricordare in compagnia della leggenda del calcio inglese... Liverpool campione, festa e complimenti speciali di Lampard a Mané ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

