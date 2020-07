L’inchiesta sui test sierologici in Lombardia e l’indagine sui rapporti Diasorin-Lega (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Fatto Quotidiano oggi aggiunge un tassello alla vicenda dell’indagine sui test sierologici che vede sotto inchiesta l’amministratore deLegato dell’azienda Carlo Rosa e i vertici del Policlinico San Matteo di Pavia nata da un esposto di Technogenetics, che aveva presentato anche richieste di sospensiva al TAR poi annullate dal Consiglio di Stato. Ieri la GDF ha perquisito case, uffici, laboratori, pc e cellulari: otto indagati, tra i quali il presidente della Fondazione San Matteo Alessandro Venturi e il direttore di virologia dell’ospedale di Pavia, il professore Fausto Baldanti, responsabile scientifico del progetto. Per il quale gli inquirenti sollevano “un evidente conflitto d’interesse” peraltro già svelato da uno scoop del Fatto: Baldanti era membro del gruppo di lavoro del ... Leggi su nextquotidiano

SilvanoPravato : RT @RisatoNicola: #SanMatteo-#Diasorin, nelle carte dell’inchiesta “l’ostruzionismo” dei leghisti su chi voleva fare ricorso. I pm: “Fare l… - demian_yexil : RT @RisatoNicola: #SanMatteo-#Diasorin, nelle carte dell’inchiesta “l’ostruzionismo” dei leghisti su chi voleva fare ricorso. I pm: “Fare l… - VienDalMare84 : RT @RisatoNicola: #SanMatteo-#Diasorin, nelle carte dell’inchiesta “l’ostruzionismo” dei leghisti su chi voleva fare ricorso. I pm: “Fare l… - MatteoBilli72 : L’inchiesta sui carabinieri di Piacenza - Massimo18783866 : RT @Destradipopolo: #LOMBARDIA, INDAGATI PER PECULATO I VERTICI DEL SAN MATTEO DI PAVIA E LA #Diasorin L’INCHIESTA SUI TEST SIEROLOGICI, A… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inchiesta sui Coronavirus, Europa ha ignorato l'’Italia a febbraio. L'inchiesta del Guardian Corriere della Sera