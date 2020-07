Lazio, tegola Lazzari: salta il match contro l’Hellas Verona (Di giovedì 23 luglio 2020) Manuel Lazzari salterà la partita contro l’Hellas Verona: fatale l’ammonizione rimediata dal centrocampista della Lazio con il Cagliari Brutte notizie per la Lazio in vista del match contro l’Hellas Verona, in programma domenica 26 luglio e valevole per la 36a giornata del campionato di Serie A. Manuel Lazzari dovrà osservare un turno di squalifica a causa dell’ammonizione rimediata contro il Cagliari: il nome del centrocampista biancoceleste figurava sulla lista dei diffidati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

