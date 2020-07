Lazio Cagliari 2-1 LIVE: minuti di recupero all’Olimpico (Di giovedì 23 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Cagliari si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Cagliari 2-1 MOVIOLA 90′ recupero – Piccinini concede quattro minuti 88′ Contropiede Cagliari – Simeone trova Joao Pedro al limite, ma il brasiliano controlla con un braccio e vanifica tutto 77′ Occasione Lazio – Immobile si improvvisa assist-man per Correa, ma il tiro di quest’ultimo è respinto di piede dal solito Cragno 60′ ... Leggi su calcionews24

OfficialSSLazio : ? 92' | Cagliari-Lazio 1-0 ?? ? 98' | Cagliari-Lazio 1-2 ?? #CMonEagles ?? - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Cagliari 2-1, rete di Immobile C. (LAZ) - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Cagliari 0-1, rete di Simeone G. (CAG) - 24_mercato : Lazio [2]-1 Cagliari - Ciro Immobile 60' - DpsDeller : 90’ Lazio 2-1 Cagliari -