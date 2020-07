Juve, cambiano le combinazioni Scudetto: bianconeri campioni d’Italia se… (Di giovedì 23 luglio 2020) Era un match point, dopo il pari dell’Inter di ieri, ma è stato fallito. Pochi drammi, però. La Juve ha perso a Udine nel finale ma mancano tre gare e i punti dall’Atalanta sono sei, sette considerando gli scontri diretti a favore. Le combinazioni Scudetto, però, adesso cambiano. E via col countdown per il secondo match point. Domenica può già vincere. Ecco come. La Juventus vince lo Scudetto domenica se… IPOTESI 1 Batte la Sampdoria IPOTESI 2 Pareggia Atalanta e Inter non vincono IPOTESI 3 Perde L’Atalanta perde L’Inter non vince Udinese-Juventus, Sarri: “Abbiamo perso ordine”. Gotti: “Non mi aspettavo di vincere” Udinese-Juventus 2-1, le pagelle di ... Leggi su calcioweb.eu

“Negli ultimi tempi è così per noi, e un po’ per tutti. Abbiamo perso ordine e abbiamo preso il pareggio. Volevamo vincere la partita a tutti i costi e siamo stati disordinati portando la partita su u ...

La Juventus ha messo a segno un colpaccio a parametro zero per la prossima stagione, cambiano gli scenari di mercato. Colpaccio a parametro zero della Juventus: come riporta calciomercato.com, la soci ...

