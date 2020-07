Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo batte un nuovo record: ha guadagnato 13.000 milioni di dollari in un giorno (Di giovedì 23 luglio 2020) L’uomo più ricco del mondo, alias Jeff Bezos, ha battuto un nuovo record: è riuscito a guadagnare 13mila milioni di dollari in un solo giorno. Proprio così. Nel giro di 24 ore la fortuna del fondatore di Amazon è aumenta di tredicimila milioni di dollari. Praticamente più del valore totale del marchio Gucci (stimato sui 12mila milioni). A dare la notizia è Gq, spiegando che dietro questo improvviso aumento del patrimonio di Bezos si cela la crescita esponenziale avuta dagli acquisti online in questo periodo di emergenza coronavirus, con alcune città o addirittura interi Paesi nel mondo ancora in ... Leggi su ilfattoquotidiano

