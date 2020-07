India: bambina di 3 anni violentata e uccisa da due uomini. Il corpo della piccola ritrovato in un sacco di plastica nei pressi di una diga (Di giovedì 23 luglio 2020) India: bambina di 3 anni violentata e uccisa da due uomini Una bambina di 3 anni è stata violentata e uccisa da due uomini, che poi hanno gettato il corpo della piccola in una diga. L’orrenda vicenda è avvenuta in India, nella città di Chhindwara. Secondo quanto ricostruito dal Times of India, la ragazza era stata dichiarata scomparsa lo scorso 17 luglio, mentre 3 giorni dopo il suo cadavere è stato ritrovato nei pressi di una diga. L’autopsia ha rivelato che la piccola è morta per ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : India bambina Nasce una bimba: il papà si uccide per la delusione e la mamma muore di crepacuore in India Il Messaggero La moglie partorisce una femmina, il papà si toglie la vita dandosi fuoco

