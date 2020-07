Il sogno del ministro Speranza: “Fermarmi qualche ora e andare a mare in Basilicata” (Di giovedì 23 luglio 2020) Nell’anno di Covid-19 fare vacanza “non sarà facile” per il ministro della Salute, Roberto Speranza, che intervistato a ’24 Mattino’ su Radio24 ha comunque espresso il suo “desiderio” per l’estate: “Mi piacerebbe tanto andare qualche giorno al mare nella mia Basilicata”, ha detto il titolare della Sanità italiana. “Spero anch’io di potermi fermare qualche ora – ha spiegato – Ancora però non abbiamo chiaro il quadro dei lavori parlamentari”, ha aggiunto. “Ed è evidente che, per noi che ci occupiamo della questione salute, in questa fase ci sarà bisogno ancora di un monitoraggio quotidiano, ora per ora, giorno per giorno. ... Leggi su sportface

ItaliaTeam_it : Ancora più determinati, in attesa del nostro momento. Un anno al sogno olimpico. ?? #ItaliaTeam #1YearToGo… - solxtice : quanta ignoranza e quanta disinformazione, se solo ci fosse un po' di sensibilizzazione verso i disturbi mentali in… - marinel18181293 : RT @CClub1989: La puntata di Daydreamer – Le Ali del Sogno di ieri 22 luglio 2020 su @canalecinque_ ha avuto uno share pari al 22% con 2.5… - sportface2016 : #FIFA21 Kylian #Mbappé sarà il volto in copertina: tutta la soddisfazione dell'attaccante del Paris Saint-Germain… - canniolinonero : @LoPsihologo Manco per sogno allora Il lavoro è uno scambio tra tempo e forza lavoro del dipendente con surplus di… -

Ultime Notizie dalla rete : sogno del Bari: Si infrange il sogno del Bari: la Reggio Audace vince per 1 a 0 BariLive.it Cittadinanza onoraria a Dries Mertens, il sogno napoletano di Ciro diventa realtà

Cittadinanza onoraria a Dries Mertens. E’ quanto potrebbe avvenire da qui a breve, come riferito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dall’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. C ...

La Commissione antimafia all’Ars fa quadrato attorno a Fava, “Contro di noi attacchi inaccettabili”

10:56Covid19, seconda ondata possibile in autunno, le raccomandazioni degli epidemiologi italiani 10:56La Commissione antimafia all’Ars fa quadrato attorno a Fava, “Contro di noi attacchi inaccettabil ...

Cittadinanza onoraria a Dries Mertens. E’ quanto potrebbe avvenire da qui a breve, come riferito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dall’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. C ...10:56Covid19, seconda ondata possibile in autunno, le raccomandazioni degli epidemiologi italiani 10:56La Commissione antimafia all’Ars fa quadrato attorno a Fava, “Contro di noi attacchi inaccettabil ...