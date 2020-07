Il Cile mette in campo i cani bio detector per fiutare il Covid-19 (Di giovedì 23 luglio 2020) I cani poliziotti in Cile vengono addestrati per fiutare il Covid-19 negli esseri umani, con la speranza che questo possa facilitare la riapertura di spazi pubblici affollati tra cui centri ... Leggi su globalist

