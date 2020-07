HIGHLIGHTS Lazio Cagliari: gol e azioni salienti del match (Di giovedì 23 luglio 2020) Gol e azioni salienti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Lazio Cagliari Gol e azioni salienti del match tra Lazio e Cagliari, valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20. 45′ Gol Simeone – Conclusione dell’argentino dal limite deviata da Luiz Felipe e palla in rete Giovanni Simeone scores for Cagliari (+540) right before the half and they take a 1-0 lead over Laziopic.twitter.com/Z1r3nNfoJL — Bet The Footy (@betthefooty) July 23, 2020 47′ Gol Milinkovic-Savic – Il centrocampista della Lazio raccoglie una respinta della difesa e calcia di collo esterno: il suo destro ... Leggi su calcionews24

