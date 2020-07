Governo: pronto altro scostamento in debito del Bilancio 2020 da 25 miliardi (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Governo riunito in Cdm ha approvato lo scostamento in deficit del Bilancio da 25 miliardi di euro, che sarà presentato entro fine mese al Parlamento. Si tratta del terzo provvedimento in debito dall’inizio della pandemia. Il Governo si prepara a portare in Parlamento un nuova manovra di scostamento di Bilancio 2020 in deficit da … L'articolo Governo: pronto altro scostamento in debito del Bilancio 2020 da 25 miliardi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

matteosalvinimi : Mentre i primi fondi del Recovery Fund arriveranno con tutta calma solo nel 2021, il governo è pronto a confermare… - antoassogna : RT @C_DeVincenti: Il Piano #Infrastrutture del Governo indica una strategia. Ma come si sa tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e in… - LuzPagoda : @PippoPezzino @lageloni Senza Conte non ci sarebbe neanche questo governo. Nel 2013 Bersani ha 'pareggiato' invece… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: L'#Egitto è pronto a scendere in campo nel conflitto in #Libia a sostegno del generale #Haftar. Questo potrebbe scatena… - MariCatell : @GiancarloDeRisi @repubblica Gia' pronto il drappello avanzato in avanscoperta per un governo di larghe intese o di appoggio esterno? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Governo pronto Brasile: governo pronto a creare una nuova società per poter privatizzare Eletrobras (3) Agenzia Nova Eventi Ascoli, tutto pronto per lo street food, al via dal 23 al 26 Luglio a Piazza Immacolata

Eventi Ascoli, mancano pochissimi giorni per l’appuntamento con lo street food di Tiello STREETto in programma dal 23 al 26 Luglio ad Ascoli, in Piazza Immacolata. Saranno presenti i diversi truck foo ...

L’Uzbekistan pagherà 3.000 dollari a chi contrarrà il virus

Il governo dell’Uzbekistan pagherà 3.000 dollari ai turisti se contrarranno il Covid-19 mentre si trovano nel paese. Le autorità sostengono che l’importo copre il costo del trattamento del coronavirus ...

