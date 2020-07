Gasperini, Milan avversario più difficile del momento (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - BERGAMO, 23 LUG - "In una settimana si chiude il campionato: il Milan dopo la ripresa è la squadra che con noi ha fatto più punti, è l'avversario più difficile del momento". Gian Piero ... Leggi su corrieredellosport

roma_magazine : RT @calciomercato_m: ATALANTA - Gasperini: 'Il Milan è l'avversario più difficile del momento, un test importante anche per la Champions' h… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: ATALANTA - Gasperini: 'Il Milan è l'avversario più difficile del momento, un test importante anche per la Champions' h… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Il Milan è l'avversario più difficile del momento, un test importante anche per la Champions' ht… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: ATALANTA - Gasperini: 'Il Milan è l'avversario più difficile del momento, un test importante anche per la Champions' h… - IlmsgitSport : #atalanta, #gasperini: «#milan avversario più difficile del momento» -