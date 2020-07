Food Forest nasce a Milano un bosco in cui adottare gli alberi e raccogliere i frutti (Di giovedì 23 luglio 2020) alberi da frutto, da legno e medicinali: ne saranno piantati duemila, che potranno essere «adottati» dai cittadini. È il cuore del progetto della Food Forest, che sorgerà in autunno nel Parco Nord, nell’area di Bruzzano, per dotare Milano di un «bosco edibile». L’iniziativa è partita dalla catena di ristorazione That’s Vapore, con il supporto di Etifor, spin off dell’università di Padova specializzato in riForestazione e certificazione del patrimonio naturale, che progetta Food Forest da tempo, in diverse parti d’Italia e del mondo. Grazie alla Food Forest, la città si arricchirà di 10 mila metri quadri di ... Leggi su gqitalia

laurapetrarca2 : RT @LaCris297: Ad ottobre a #Milano nascerà una #foodforest che darà frutti e cibo per chi vorrà crescere un albero al ?@ParcoNordMilano?.… - ADM_assdemxmi : RT @VanityFairIt: Molto presto a Milano potremo andare in un bosco per raccogliere piante edibili, portarle a casa, mangiarle... https://t.… - VanityFairIt : Molto presto a Milano potremo andare in un bosco per raccogliere piante edibili, portarle a casa, mangiarle... - GFrancoManfredi : RT @Cucina_Italiana: Al Parco Nord di #Milano nascerà una FORESTA DA MANGIARE. Leggete qui ?? - Simona_Ti : RT @LaCris297: Ad ottobre a #Milano nascerà una #foodforest che darà frutti e cibo per chi vorrà crescere un albero al ?@ParcoNordMilano?.… -

Ultime Notizie dalla rete : Food Forest 'Green Saturdays' per una food forest al Parco Nord Milano - Terra & Gusto Agenzia ANSA Come si sta trasformando il Parco Nord di Milano

Non solo alberi. Ma cibo e benessere per i cittadini. È questa l’idea che c’è dietro a quella che viene chiamata “foresta urbana”, termine tornato in auge in questi ultimi mesi. E il Parco Nord di Mil ...

A Milano nasce la Food Forest

Un bosco con piante edibili che tutti i cittadini potranno raccogliere. Ecco come sarà, e come contribuire anche a cambiare l'aria in città Molto presto a Milano potremo andare in un bosco per raccogl ...

Non solo alberi. Ma cibo e benessere per i cittadini. È questa l’idea che c’è dietro a quella che viene chiamata “foresta urbana”, termine tornato in auge in questi ultimi mesi. E il Parco Nord di Mil ...Un bosco con piante edibili che tutti i cittadini potranno raccogliere. Ecco come sarà, e come contribuire anche a cambiare l'aria in città Molto presto a Milano potremo andare in un bosco per raccogl ...