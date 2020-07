Fanno rabbrividire le intercettazioni sulla gang della caserma di Piacenza (Di giovedì 23 luglio 2020) Come quella di uno degli arrestati che parlando al figlio undicenne rivela il pestaggio dei militari contro un nero. Anche la Procura militare di Verona ha aperto un fascicolo sui carabinieri ... Leggi su tg.la7

ResiFalagiani : @LegaSalvini Cip e Ciop... ... purtroppo loro non sono degni neanche degli scoiattoli Disney.. fanno rabbrividire - Camillamariani4 : Ah, hanno appena aggiunto i numeri di oggi circa il covd, che fanno rabbrividire ?????? non mi deludono mai ?????? - HCLYSHADY : il tweet sarà pure vecchio ma i commenti sotto mi fanno rabbrividire, e indovinate di chi sono quei commenti? - Mirko799 : RT @marco_stolfi: @PapperPapp Festeggio solo se va via quell’energumeno dell’allenatore che siede sulla nostra panchina. Le sue ultime dich… - mrksys : @RTaverBella .. immagino tu vada in spiaggia..io si..mi faccio anche un po' di KM sulla battigia.. onestamente vedo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fanno rabbrividire Fanno rabbrividire le intercettazioni sulla gang della caserma di Piacenza TG La7 Fanno rabbrividire le intercettazioni sulla gang della caserma di Piacenza

Come quella di uno degli arrestati che parlando al figlio undicenne rivela il pestaggio dei militari contro un nero. Anche la Procura militare di Verona ha aperto un fascicolo sui carabinieri arrestat ...

CORONAVIRUS: il Ministro SPERANZA AVVISA, è possibile un NUOVO LOCKDOWN! Ecco DOVE si rischiano le CHIUSURE

Parole dure quelle del Ministro Speranza che minaccia CHIUSUREParole che fanno rabbrividire e quasi tremare l'Italia intera, ma che tutto sommato non sorprendono, specie osservando l'andamento epidemi ...

Come quella di uno degli arrestati che parlando al figlio undicenne rivela il pestaggio dei militari contro un nero. Anche la Procura militare di Verona ha aperto un fascicolo sui carabinieri arrestat ...Parole dure quelle del Ministro Speranza che minaccia CHIUSUREParole che fanno rabbrividire e quasi tremare l'Italia intera, ma che tutto sommato non sorprendono, specie osservando l'andamento epidemi ...