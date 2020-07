Ecclestone replica a Hamilton: “Non sono razzista, pensa al colore della tua mente” (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug – L’ex patron della Formula 1, Bernie Ecclestone, non accetta le accuse rivoltegli dal pilota britannico Lewis Hamilton. “Ignoranti e non istruiti”, così l’asso della Mercedes ha etichettato le dichiarazioni dell’89enne rilasciate alla Cnn. “In molti casi, i neri sono più razzisti dei bianchi”, aveva detto Ecclestone. Un commento che non è affatto piaciuto a quest’ultimo, che ha replicato duramente in un’intervista al quotidiano Daily Mail. “Lewis potrebbe iniziare rendendo noto al pubblico che coloro che non sono bianchi sono impiegati da squadre di F1 e hanno le stesse opportunità di tutti“, ha detto ... Leggi su ilprimatonazionale

