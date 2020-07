E Andrea Crisanti ci ripensa sulle dimissioni (Di giovedì 23 luglio 2020) Andrea Crisanti ci ripensa sulle dimissioni da componente del CTS del Veneto. Dopo aver ventilato l’addio in polemica con Luca Zaia, il professore che venne chiamato “zanzarologo” dagli esperti della Regione dice che le dimissioni sarebbero una fuga e preferisce provare a chiarirsi con il governatore: Rispondendo a una domanda sulle dimissioni dal Comitato tecnico scientifico ventilate dal professore, Zaia su Rai3 ha minimizzato il problema con una metafora equestre: «I purosangue sgroppano, i brocchi no. È inevitabile che qualche sgroppata ogni tanto la tirino, ma l’importate è l’obiettivo e io ho il ruolo di direttore d’orchestra. Comunque il dibattito nella comunità scientifica è ... Leggi su nextquotidiano

"Mi auguro che ci sia un chiarimento con Zaia. Ho visto in modo positivo le sue ultime dichiarazioni". Spera nella 'pace' il professor Andrea Crisanti e all'Adnkronos Salute parla di "voglia di chiari ...Non siamo certo ai livelli della Spagna, dove si contano oltre 200 focolai, ma anche in Italia i contagi cominciano a crescere di numero e di volume. E anche se per ora la situazione è sotto controllo ...