Di Battista ha un’ideona per spendere sei miliardi del Recovery Fund (Di giovedì 23 luglio 2020) Alessandro Di Battista rilascia un’intervista al Fatto Quotidiano in cui espone le sue idee e gli obiettivi che il governo dovrebbe perseguire (ovvero: dopo essersi ritirato dalla politica non candidandosi nel 2018, dice a Conte cosa deve ottenere: nientemeno che l’abolizione del Patto di Stabilità!) e, già che c’è, dopo aver fatto zero per ottenere i risultati del governo nella trattativa con l’Europa, propone come spendere i soldi del Recovery Fund. Non è adorabile questo ragazzo? È stato un risultato eccellente. Questo è il primo tempo della partita, e stiamo vincendo. Vinceremo il secondo se l’Europa abolirà il Patto di Stabilità. Non corre troppo? Sono preoccupato dal fatto che tra qualche anno qualche Paese europeo possa ... Leggi su nextquotidiano

