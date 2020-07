«Cursed», chi è e dove hai già visto il Monaco Piangente (Daniel Sharman) (Di giovedì 23 luglio 2020) La serie Cursed ha conquistato tutti, tanto da occupare la prima posizione della classifica dei contenuti Netflix più visti in Italia e da far desiderare più che mai una seconda stagione (keyword già ricercatissima su Google). Lo show, che è tratto da una omonima graphic novel di Frank Miller, ha tanti punti di forza, a partire dall'essere un fantasy dark che rimescola le carte della leggenda arturiana, declinando la storia dal punto di vista della protagonista femminile Nimue (Katherine Langford) e rifuggendo dalle versioni originali di figure “canoniche”, come Merlino e Artù. Inserendo tanti nuovi personaggi, spesso molto interessanti. Uno di questi è senza dubbio il Monaco Piangente, nella serie Netflix interpretato da Daniel ... Leggi su gqitalia

