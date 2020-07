Cosa succede a chi consuma aglio crudo tutti i giorni? (Di giovedì 23 luglio 2020) Cosa succede a chi consuma aglio crudo tutti i giorni? Ci sono ricerche che hanno mostrato come consumare tutti i giorni dell’aglio crudo abbassa i livelli del colesterolo nel plasma e previene la sclerosi delle arterie. Il merito di questa azione terapeutica è da riconoscere ad alcune sostanze contenute nell’aglio al naturale. Per esempio il solfuro di allile, ma soprattutto l’allicina. L’aroma del tutto caratteristico dell’aglio crudo si deve ai composti basati sullo zolfo, tra i quali c’è per l’appunto l’allicina. Cosa succede a chi ... Leggi su pianetadonne.blog

Gemma e Nicola di Uomini e Donne, lui si sfoga sui social: "Vi lascio immaginare…"

Cosa succede tra Nicola e Gemma di Uomini e Donne? La situazione tra i due, al momento non è chiara, ma il ragazzo si è sfogato su Instagram. Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono tra i personaggi più ...

"Bloccati a Ravenna da quattro mesi" La vicenda di tre attori africani: "Impossibile tornare in Senegal, il Paese non è tra le nazioni a cui è consentito varcare lo spazio ...

Dovevano tornare a casa, in Senegal, il 19 marzo, al termine della loro tournée teatrale. Invece la pandemia li ha bloccati in Italia, a Ravenna, una città con la quale Moussa Ndiaye di 35 anni, Adama ...

