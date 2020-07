Coronavirus, calciatore positivo: campionato sospeso e retrocessioni annullate (Di giovedì 23 luglio 2020) Si è registrato un nuovo caso di Coronavirus in Repubblica Ceca, la decisione è stata quella di sospendere definitivamente il campionato. L’episodio si è verificato in casa dell’Opava e ha portato tutta la squadra in quarantena. E’ stato, dunque, compromesso il cammino per portare a termine la stagione, a due giornate dal termine il campionato è stato annullato, così come le retrocessioni. Sono state confermate, invece, le due promozioni dalla seconda divisione. Già stabiliti gli altri verdetti: lo Slavia Praga ha vinto il campionato, il Viktoria Plzen ai preliminari di Champions League mentre Sparta Praga, Jablonec e Slovan Liberec in Europa League. Lutto nel mondo del calcio, è morto “Il Mago”: scoprì ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Coronavirus, calciatore positivo: campionato sospeso e retrocessioni annullate - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Repubblica Ceca, calciatore positivo al Covid-19: stop al campionato e… - Elygabrysabry1 : RT @RbrSport: ??Ultim'ora ?? ??Per la prima volta dal 1956 non verrà assegnato il #pallonedoro ??A causa della stagione spezzata per via del… - music_istheway : RT @RbrSport: ??Ultim'ora ?? ??Per la prima volta dal 1956 non verrà assegnato il #pallonedoro ??A causa della stagione spezzata per via del… - RobertoBalest11 : RT @RbrSport: ??Ultim'ora ?? ??Per la prima volta dal 1956 non verrà assegnato il #pallonedoro ??A causa della stagione spezzata per via del… -