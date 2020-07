Contributi Inps sospesi, quando riprendono i versamenti (Di giovedì 23 luglio 2020) Si avvicina la data di ripartenza per i versamenti dei Contributi Inps sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. La prima scadenza è il 31 luglio 2020 per le imprese florovivaistiche. Mentre quella più di rilievo è il 16 settembre 2020, data di ripresa degli adempimenti fiscali e previdenziali per la generalità delle partite Iva che hanno beneficiato della sospensione dei termini. Tutte le istruzioni per i versamenti, in un’unica soluzione o a rate, dei Contributi Inps sospesi sono contenute nel messaggio Inps n. 2871 del 20 luglio 2020. Vediamo le principali indicazioni in sintesi. Modalità di versamento per le aziende con dipendenti Per le aziende con dipendenti il pagamento deve ... Leggi su quifinanza

Si avvicina la data di ripartenza per i versamenti dei contributi Inps sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. La prima scadenza è il 31 luglio 2020 per le imprese florovivaistiche. Mentre quella ...

Monza, presenta una domanda nel 1984: l’Inps risponde dopo 36 anni

Monza, 23 luglio 2020 - «In una situazione di grave crisi e dove gli investimenti economici e le innovazioni politiche e legislative dichiarano di tendere ad una semplificazione della burocrazia, per ...

Si avvicina la data di ripartenza per i versamenti dei contributi Inps sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus. La prima scadenza è il 31 luglio 2020 per le imprese florovivaistiche. Mentre quella ...