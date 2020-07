Clippers-Magic, dopo 133 giorni ecco la Nba 'Whole New Game' (Di giovedì 23 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Dopo 133 giorni ritorna finalmente il basket Nba. La prima gara ufficiale, anche se naturalmente si tratta soltanto di un’amichevole, ha quindi il sapore speciale di un evento atteso pazientemente dal ...

NBA - George porta alla vittoria i Clippers nello scrimmage con i Magic

Il lungo periodo senza giocare ha fatto bene alle spalle di Paul George che da stasera può dirsi davvero guarito. La sua bella prestazione nella amichevole del Disney World contro gli Orlando Magic lo ...

