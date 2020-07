Calciomercato, tra chi ha deluso e chi vuole andare via: l’elenco dei calciatori top è lungo (Di giovedì 23 luglio 2020) tps title LA CADUTA DEGLI DEI /tps titleMolti calciatori durante la prossima sessione di Calciomercato potrebbero lasciare, oppure hanno già lasciato, il proprio club di appartenenza. Giocatori magari poco apprezzati attualmente, ma che sono pronti a far gola a tantissime società che vogliono accaparrarsi un potenziale colpo di mercato.caption id="attachment 941997" align="alignnone" width="1024" James Rodriguez (getty images)/captionJames Rodriguez potrebbe lasciare il Real Madrid nel prossimo futuro. Il calciatore ha passato l'ultima stagione in Spagna, collezionando appena 12 presenze e 1 gol. Adesso il colombiano è alla ricerca di un club che possa valorizzare pienamente le sue doti, e sembra che a lui siano interessati Milan, Arsenal e Wolverhampton. Calciomercato, tra chi ha deluso e chi ... Leggi su itasportpress

sscalcionapoli1 : Satin: 'Kalidou resta tra i migliori centrali al mondo, Gabriel non è del suo livello' #calciomercato - ferrante_pie : RT @NicoSchira: Pranzo milanese di mercato tra Massimiliano #Mirabelli e Fali #Ramadani: l’ex Diesse del #Milan scalpita per tornare in pis… - OAgostinoooo : Attenzione si potrebbe scaldare la pista Baselli! News tra 30 minuti ora siamo ancora a cena. Un paio di chiamate e… - sportli26181512 : Diletta Leotta, tra scatti in costume e calci al pallone: le FOTO della sua estate: Tra scatti al mare o in piscina… - iLPazzoLongoACM : RT @sa_cantone: #Calciomercato Ci sarà un confronto a breve tra il #Milan e #Ibrahimovic per la decisione definitiva, ma tutti i segnali p… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato tra Juve, Sarri gestirà così Ronaldo tra campionato e Champions Calciomercato.com Udinese, Gotti: 'Vittoria inaspettata. Del Paul e Fofana sono da big'

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla a Sky Sport dopo il successo dei suoi ragazzi contro la Juventus: "Non mi aspettavo di vincere, la cosa più bella è che i ragazzi hanno fatto di tutto per ...

Calciomercato Milan, Jovic proposto al Monaco

L’attaccante che tanto piace al Milan sarebbe stato proposto al Monaco di Kovac. Come ampiamente detto tra i nomi in cima alla lista per rafforzare l’attacco c’è certamente Luka Jovic. Il Milan sarebb ...

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla a Sky Sport dopo il successo dei suoi ragazzi contro la Juventus: "Non mi aspettavo di vincere, la cosa più bella è che i ragazzi hanno fatto di tutto per ...L’attaccante che tanto piace al Milan sarebbe stato proposto al Monaco di Kovac. Come ampiamente detto tra i nomi in cima alla lista per rafforzare l’attacco c’è certamente Luka Jovic. Il Milan sarebb ...