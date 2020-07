Brexit: Gb ammette, accordo per luglio ora impossibile (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - LONDRA, 23 LUG - Niente accordo sul dopo Brexit entro fine luglio, come il governo di Boris Johnson auspicava, ma porte ancora aperte sulla possibilità di un'intesa con l'Ue "per settembre". ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - LONDRA, 23 LUG - Niente accordo sul dopo Brexit entro fine luglio, come il governo di Boris Johnson auspicava, ma porte ancora aperte sulla possibilità di un'intesa con l'Ue "per settembre".

I fatti del giorno - Europa

Roma, 23 lug 12:00 - (Agenzia Nova) - Brexit: "The Guardian", fonti governo ammettono che negoziati sono in una fase di stallo - Fonti del governo britannico hanno negato che i negoziati per la Brexit ...

