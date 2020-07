Biglietti in prevendita per i concerti di Claudio Baglioni nel 2021: il calendario aggiornato completo (Di giovedì 23 luglio 2020) I concerti di Claudio Baglioni nel 2021 sono finalmente ufficiali. Dopo l'annuncio dei rinvii e il calendario degli eventi alle Terme di Caracalla, sono arrivate anche le date dei recuperi all'Arena di Verona e al Teatro Greco di Siracusa. I Biglietti già acquistati per gli eventi programmati sono validi per le nuove date annunciate, mentre per coloro che non intendono partecipare ai nuovi concerti rimane aperta la possibilità del rimborso. La data al Teatro Greco di Siracusa sarà recuperata il 16 luglio 2021, mentre quella dell'Arena di Verona è stata fissata per l'11 settembre. Claudio Baglioni deterrà ancora il primato per i 12 concerti alle Terme di ... Leggi su optimagazine

