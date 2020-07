Altra bufera sui test sierologici. Diasorin e San Matteo indagati (Di giovedì 23 luglio 2020) Alberto Giannoni L'accusa: peculato. L'indagine della Procura di Pavia sull'accordo tra l'ospedale e l'azienda biotecnologica Documenti e apparati informatici sono stati sequestrati ieri, presso il San Matteo di Pavia e la Diasorin, in un'indagine della Procura pavese in cui risultano indagati i vertici della società biotecnologica e quelli dell'ospedale in prima linea nell'emergenza Covid in Lombardia. L'inchiesta è relativa all'accordo concluso tra la società e l'Istituto di cura a carattere scientifico per mettere a punto test sierologici. Nel dettaglio - secondo quanto si legge in una nota diffusa dalla Procura - la società piemontese «sembrerebbe che sia stata favorita, a discapito di altre potenziali concorrenti» «trasferendo ad essa tutti i ... Leggi su ilgiornale

LelloPinto : Calderoli è sfortunato con le donne. Co la prima moglie, ricordo una mezza bufera. Adesso quest'altra 'Sgancia' una… - infoitinterno : “Mancano i clienti? Aiutare i ristoratori a fare un'altra attività”, bufera su Castelli - PinoTom3 : «Se non hanno clienti, aiutare i ristoratori a fare un'altra attività». Bufera sul viceministro Castelli… - Notiziedi_it : «Se non hanno clienti, aiutare i ristoratori a fare un'altra attività». Bufera sul viceministro Castelli - infoitinterno : «Se non hanno clienti, aiutare i ristoratori a fare un'altra attività». Bufera sul viceministro Castelli -

Ultime Notizie dalla rete : Altra bufera “Pochi clienti nei ristoranti? Aiutiamo gli imprenditori a cambiare lavoro”: è bufera su Castelli Fanpage.it Carne di cavallo dall’Australia all’UE: è bufera

L’Unione Europea importa dall’Australia carne di cavalli che per oltre il 50% provengono dall’ippica, con gravi rischi di contaminazione dai farmaci loro somministrati e che sarebbero vietatissimi in ...

La Skydance Animation debutta con Spellbound e Luck dalle registe di Shrek e Trilli, supervisiona John Lasseter

I film di animazione Spellbound e Luck saranno diretti rispettivamente da Vicky Jenson e Peggy Holmes, è confermato l'ex-Pixar John Lasseter come direttore creativo dell'azienda. Finalmente sappiamo q ...

L’Unione Europea importa dall’Australia carne di cavalli che per oltre il 50% provengono dall’ippica, con gravi rischi di contaminazione dai farmaci loro somministrati e che sarebbero vietatissimi in ...I film di animazione Spellbound e Luck saranno diretti rispettivamente da Vicky Jenson e Peggy Holmes, è confermato l'ex-Pixar John Lasseter come direttore creativo dell'azienda. Finalmente sappiamo q ...