Adotta il cane, e poi lo fa uccidere (Di giovedì 23 luglio 2020) Polemiche su una volontaria ticinese attiva presso un canile comasco. Il responsabile: «Grande amarezza». Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Adotta cane Adotta un amico: cani e gatti che cercano una famiglia Focus Junior Rabbia sul web per la morte di Sturn

Un amore che da qualche tempo sembrava voler finire nel migliore dei modi, quando la donna ha chiesto di adottare l’animale. La prima volta c’era stato qualche problema di convivenza con l’altro cane ...

Aveva adottato il cane, due settimane dopo lo fa sopprimere

La volontaria avrebbe adottato un cane, di cui si occupava da tempo, per poi farlo sopprimere dopo una quindicina di giorni. Motivo? Dava problemi dal punto di vista dell'ordine pubblico. La vicenda ...

