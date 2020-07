Una Vita spoiler 22 luglio 2020: Felipe contro Alfredo Bryce (Di mercoledì 22 luglio 2020) Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 22 luglio 2020 in onda alle 14.10 su Canale 5. Genoveva ha messo in allerta il quartierino dopo essere tornata in compagnia del misterioso Alfredo, che si è presentato come un uomo gentile e affabile con tutti i vicini, esaltandone i punti di forza. In realtà, si è trattato di una strategia per avere la loro stima. Lui e la Salmeron infatti, si sono accordati per derubarli di tutti i loro averi facendoli investire in un istituto di credito fittizio. Nelle prossime puntate di Una Vita, Ramon e Felipe indagheranno sul conto dei Bryce, venendo a scoprire l’inganno. Prima però, Genoveva avrà già fatto in tempo a vendicarsi delle persone ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : Questa è la vita reale dei lampedusani. Una cosa è certa: con porti aperti e sbarchi triplicati siamo tornati ad es… - AmorosoOF : #Karaoke è disco di platino! Io non so cosa dire... mi emoziono, sì, mi emoziono ancora... ed emozionarsi per una… - poliziadistato : #BorisGiuliano è uno di quei nomi che non si possono dimenticare, ucciso per aver dichiarato guerra alla mafia il… - MenaFarro : RT @maolindas: Sapessi che paura avere una casa e finire tra la solitudine e i pericoli della strada! Sapessi com'è difficile sopportare l… - kilgore34 : RT @save_lancia: È bastata una foto sui social di #chiaraferragni per ridare vita agli #Uffizi di Firenze con un boom di visitatori. Ora c… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, la puntata di martedì 21 luglio Mediaset Play Alex Zanardi, dona a noi l’ennesima lezione di vita

Ai viaggi sotto il tunnel della speranza, Alex Zanardi è abituato. Anzi, senza esagerare, è lui il simbolo di quell’Italia, non di rado dimenticata!, che rifiuta la rassegnazione, muovendosi in direzi ...

Alex Zanardi: ora inizia la "quarta vita" del campione paralmpico dopo le dimissioni dall'Ospedale di Siena

(PRIMAPRESS) - SIENA - La quarta vita di Alex Zanardi inizierà in un centro di riabilitazione ... dove è stato ricoverato in seguito all’incidente stradale subìto mentre era impegnato in una ...

Ai viaggi sotto il tunnel della speranza, Alex Zanardi è abituato. Anzi, senza esagerare, è lui il simbolo di quell’Italia, non di rado dimenticata!, che rifiuta la rassegnazione, muovendosi in direzi ...(PRIMAPRESS) - SIENA - La quarta vita di Alex Zanardi inizierà in un centro di riabilitazione ... dove è stato ricoverato in seguito all’incidente stradale subìto mentre era impegnato in una ...